Latina, muore dopo l’intervento chirurgico per dimagrire: indagati tre medici

Cassino. Un’operazione dall’esito drammatico, fatale per l’uomo. Un’operazione chirurgica che non gli ha lasciato scampo: doveva essere un intervento facile, routinario, per poter perdere qualche chilo di troppo e dimagrire. Operazioni che vengono di consueto effettuate, in diverse cliniche del territorio, ma questa volta qualcosa ha intralciato il tutto. Per l’uomo, non c’è stato nulla da fare. I familiari hanno immediatamente denunciato la morte sospetta del 45enne, per il momento è stata disposta l’autopsia per meglio stabilire le cause del decesso e l’eventuale relazione con l’operazione chirurgica.

Muore durante un’operazione per dimagrire a Cassino

L’uomo, 45 anni, originario della provincia di Latina, è morto a causa di un’operazione per dimagrire. Si era sottoposto, dopo giorni di preparazione, ad una operazione chirurgica che avrebbe dovuto fargli perdere peso. Per portare avanti il suo proposito, il 45enne si era rivolto ad una clinica privata nella cittadina della Ciociaria. Il suo obiettivo era semplicemente quello di dimagrire, stare meglio, e con coraggio aveva deciso di optare per la soluzione chirurgica. Qualcosa non ha funzionato, e ora il 45enne ha perso la vita. La drammatica vicenda è diventata un caso giudiziario, il cui obiettivo è stabilire l’ordine di responsabilità che ha portato alla tragedia. Impossibile immaginare il dolore della famiglia, completamente sotto choc dopo il tremendo accaduto.

Familiari sotto choc e medici indagati

L’operazione non gli ha lasciato scampo. I familiari sono tramortiti, sotto choc, non riescono a farsene una ragione. Un decesso che risulta essere del tutto anomalo, data la frequenza con cui di solito vengono effettuate. Per tale ragione, non hanno esitato, e hanno denunciato immediatamente a morte e le circostanze sospette. Il tutto per permettere di stabilire la reale causa del decesso, attraverso quelle che saranno le indagini degli inquirenti. Per prima cosa, ovviamente, la magistratura ha deciso di disporre l’autopsia, iscrivendo parallelamente nel registro degli indagati tre medici che hanno assistito l’uomo durante le fasi che hanno caratterizzano l’intervento chirurgico per dimagrire.