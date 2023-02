Latina, paura per un operaio di 23 anni: ferito sul tetto, non riesce a muoversi

Latina. Un giovane operaio di soli 23 anni ha rischiato di sfiorare la tragedia nelle prime ore della giornata di oggi, lunedì febbraio 2023. Il giovane lavoratore si trovava in cima ad un tetto di un edificio, probabilmente intento con i lavori di cantiere ma non riusciva a muoversi perché ferito.

Paura per un operaio di 23 anni

L’operaio era probabilmente caduto in modo accidentale qualche istante prima, e l’impatto deve averlo ferito in modo da rendergli impossibile qualsiasi altro movimento. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, che è intervenuto nel Capoluogo a seguito segnalazione, giunta al numero 112. La dinamica precisa del ferimento non è ancora molto chiara, e su questo bisognerà fare chiarezza, soprattutto capire se tutte le norme di sicurezza, in caso di lavori in corso, erano state messe in pratica da parte della ditta. Ad ogni modo, l’uomo è stato soccorso grazie anche all’impiego dell’autoscala. Dopo qualche minuto di apprensione per le sue condizioni, il ragazzo è stato stabilizzato e successivamente trasportato in ospedale dagli operatori del 118

Il dettaglio dell’intervento a Latina

Poco prima delle 9.30 di oggi 6 febbraio, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Capoluogo a seguito segnalazione, giunta al numero 112, per un soccorso a persona. Sul posto in via Kennedy, all’interno di uno stabilimento, la squadra territoriale di Latina constatava la presenza di un uomo ferito sul tetto di un edificio. L’operaio, 23enne della provincia di Roma, era impossibilitato a muoversi per via delle ferite riportate a seguito, presumibilmente, di una caduta accidentale. Si è reso necessario l’intervento mediante l’utilizzo dell’autoscala grazie alla quale il ferito è stato recuperato, dopo essere stato stabilizzato dai personale sanitario, e portato a terra per poi essere preso in consegna dal 118. Sul posto, per le proprie competenze, polizia di stato.