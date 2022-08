Latina, terribile incidente all’alba: la vittima è il 31enne Marco Usai

Latina. Un uomo di 30 anni ha perso irrimediabilmente la vita in un incidente stradale catastrofico: una tremenda dinamica cui è rimasto coinvolto con la propria auto nella tarda serata di domenica scorsa al lido. La vittima dell’incidente è Marco Usai, a breve avrebbe dovuto compiere 31 anni, precisamente nel prossimo mese di ottobre.

Incidente drammatico all’alba di questa mattina

La morte è arrivata all’alba di oggi, lunedì 8 agosto, a seguito del terribile impatto. Quando è deceduto si trovava in un letto dell’ospedale Santa Maria Goretti, dov’era stato trasferito d’urgenza poche ore prima per gli accertamenti e le cure del caso.

Purtroppo, però, le conseguenze dell’urto non gli hanno lasciato scampo. Proprio alle primissime luci, intorno alle 5 di stamattina, il paziente si è aggravato. I medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita, nonostante gli strenui tentativi ininterrotti.

Lutto tra i cittadini: dolore e sconforto

La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti avviati per fare chiarezza sull’accaduto. La morte di Marco Usai ha destabilizzato tutta la cittadinanza, destando forte malessere e angoscia, tra l’incredulità e la rabbia dei tanti che lo conoscevano e lo stimavano. Lascia una compagna e due bambini.

La ricostruzione dell’incidente

L’incidente, nel dettaglio, si è registrato in prossimità di via Massaro, proprio la parallela del lungomare di Latina, in circostanze ancora poco chiare e che attendono una ricostruzione ufficiale da pare degli inquirenti che si trovano ancora sul posto. L’impatto sarebbe avvenuto nella serata di ieri, domenica 7 agosto, intorno alle 21.00.

Perdita di controllo improvvisa

Ad intervenire è stata la stradale con una pattuglia del distaccamento di Aprilia e l’ausilio della Squadra Volante della Questura. Pare che l’auto della vittima abbia improvvisamente sbandata, causando una totale perdita di controllo del mezzo, nonostante il tratto rettilineo della zona, e andando a finire contro un albero. Un impatto che, a giudicare dalle condizioni dell’auto, è stato molto violento. Al momento non non c’è una causa chiara del perché abbia perso il controllo del veicolo.