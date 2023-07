Inizieranno il prossimo 31 luglio i lavori per creare il sottopasso di Piazza Pia, all’altezza di Castel Sant’Angelo, a Roma. Cambierà la viabilità e c’è da aspettarsi un aumento del traffico, soprattutto durante i primi giorni. Gli automobilisti saranno spaesati. Cerchiamo di aiutarli con tutte le informazioni possibili.

Lavori a Piazza Pia, ecco come cambia la viabilità

A cominciare dalla viabilità. Saranno invertiti i sensi di marcia, rispetto a oggi, di via della Traspontina e via di Porta Castello, che diventeranno un asse a scendere verso il Tevere.Inoltre, sarà invertito il senso di marcia dell’asse via Fabio Massimo e via Terenzio che, quindi, andrà a condurre i veicoli verso il Tevere. L’altra inversione di marcia è sull’asse di via Virgilio, via Duilio, via Damiata, il cui traffico sarà indirizzato in direzione nord, verso piazzale Clodio. E non è tutto. Spariranno anche otto parcheggi a via di Porta Castello e gli stalli dei taxi su via Traspontina, che saranno ricollocati in via della Conciliazione. I lavori, secondo quanto stabilito dalla giunta comunale, finiranno entro l’8 dicembre 2024. Giusto in tempo per la celebrazione dell’apertura della Porta Santa da parte del Papa, evento che segna l’inizio del Giubileo.

Cambio di percorso anche per alcune linee di bus

Anche i mezzi di trasporto pubblico subiranno variazioni. L’autobus della linea 40 non raggiungerà più il capolinea di Borgo Sant’Angelo da via San Pio X e avrà l’itinerario modificato da Corso Vittorio a lungotevere Tor di Nona, Ponte Umberto, piazza Adriana e Borgo Sant’Angelo. Al ritorno, percorrerà via della Traspontina. Anche il 62 sarà modificato finendo per essere prolungato fino alla Stazione di San Pietro, condividendo il percorso con la linea 64. Le altre linee che transitano nella zona – 23, 280 e 982, più i due notturni, n3D e n3S – che transitano per Piazza Pia, saranno deviate in direzione centro su via Traspontina e in direzione fuori Roma sul percorso lungotevere Tor di Nona, ponte Umberto e piazza Adriana.

Quanto costeranno i lavori? L’investimento totale per la creazione del sottopasso ammonta a 70 milioni di euro. Il cantiere è stato affidato ad Anas dal Comune di Roma.