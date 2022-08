Lazio, Anas: chiusure notturne per lavori straordinari su strada. Info, orari e viabilità

Lazio. Inizia nuovamente il periodo degli interventi straordinari e dei lavori su strada. I prossimi ci saranno a partire da lunedì prossimo, 29 agosto. Gli interventi saranno effettuati esclusivamente in orario notturno, per evitare code, traffico e disagi per gli automobilisti continuamente in transito e per agevolare gli interventi stessi. Ecco tutte le info direttamente da Anas.

Le chiusure a partire da lunedì 29 agosto

Le chiusure notturne sono previste, nello specifico nelle seguenti località:

chiusura in orario notturno in A91 dello svincolo “Parco de Medici” in direzione Fiumicino

chiusura in orario notturno sul GRA dello svincolo 30 “Roma Centro – Magliana EUR

Leggi anche: Al via i lavori di manutenzione straordinaria: strade chiuse, orari, info utili

I lavori per l’installazione dei sistemi tecnologici

I lavoro sono destinati all’installazione dei sistemi tecnologici lungo l’autostrada A91 “Roma Fiumicino”, con interventi – come anticipato – esclusivamente in orario notturno compreso tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo.

Le zone d’intervento

Nello specifico, nelle notti comprese tra lunedì 29 e mercoledì 31 agosto, lungo l’autostrada A91, sarà interdetta al traffico la rampa di immissione di Parco de Medici, mentre sul Grande Raccordo Anulare, sia in carreggiata esterna che interna, resterà interdetta l’uscita 30 ”Roma Centro Magliana EUR”.