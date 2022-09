Le rubano la borsetta in un ristorante di Roma, la turista posta il video su Tik Tok e diventa virale

Posta su Tik Tok il furto e il video diventa virale. In breve la vittima dello scippo ha 10mila follower.

Cosa è successo

Una coppia era seduta ai tavoli esterni di un locale della Capitale. La donna era distratta, una chiacchiera, forse anche uno sguardo al telefonino e non ha visto un uomo alle spalle. Quest’ultimo con il viso coperto da mascherina e cappellino, ha sfilato la borsa della donna dalla sedia e si è allontanato velocemente per poi salire su un auto che gli s’è fermata accanto.

La disperazione della vittima

La vittima è una turista una rapper-trapper che ha scelto Roma per le sue vacanze. È disperata aveva tutto in quella borsetta: soldi e documenti. Non solo il pranzo è rovinato, ma l’intera vacanza.

La donna posta il video su Tik Tok

La rappert trapper si rivolge al titolare del locale per chiedere se qualcuno ha visto qualcosa, se sanno che fine abbia fatto la sua borsetta. Ma il gestore non può fare altro che guardare i video di sorveglianza e la turista lo posta su Tik Tok. Il video diventa virale. (Foto dal profilo IG di Welcome To Favelas)