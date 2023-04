Lo sfottò dei tifosi del Feyenoord da Piazza di Spagna: intanto Roma blindata si prepara agli scontri

Roma blindata. Era previsto, ed è successo. Nonostante il blocco dei tifosi in trasferta per lo stadio Olimpico, come comunicato nei giorni scorsi per la partita Roma-Feyenoord di domani, giovedì 20 aprile 2023, i tifosi olandesi sono comunque arrivati in città, e si temono sconvolgimenti per l’ordine pubblico.

Roma-Feyenoord, il Ministero dell’Interno teme l’arrivo degli ultras olandesi nella Capitale

Roma blindata e lo sfottò degli ultrà del Feyenoord

Il pensiero, in queste ore, va subito a quel 2015, quando un gruppo di ultrà olandesi aveva letteralmente devastato a fontana della Barcaccia di piazza di Spagna. Se è successo una volta, può accadere di nuovo, senza contare che le tensioni tra le due tifoserie sono abbastanza forti. E poi, c’è anche un altro dettaglio: nelle scorse ore un gruppo di ultrà olandesi è stato intercettato a Napoli, dove un’altra tifoseria, proprio nei mesi scorsi, ha maturato un certo astio contro i romanisti. E così, ecco che arriva il messaggio previsto: “Ciao, ci siamo di nuovo”. Nelle ultime ore gli ultrà olandesi sono arrivati nella Capitale, e si sono subito recati in piazza di Spagna, il teatro degli scontri con le forze dell’ordine del 2015.

Le prove dell’arrivo nella Capitale

Facendo una ricerca su Instagram, ecco che tra le varie storie pubblicate si vede proprio la partenza dall’Olanda e l’arrivo in Italia dove ad attenderli hanno trovato alcuni poliziotti che sono stati dispiegati per l’occasione – per la giornata di domani sono previsti circa 1.000 operatori per la sicurezza tra le forze dell’ordine.

Il Piano sicurezza per Roma-Feyenoord

Come vi abbiamo raccontato proprio questa mattina, ci sarà dunque massima attenzione per i luoghi più sensibili del centro storico per le prossime ore, tra cui, ovviamente, anche i monumenti come piazze e fontane. Un piano sicurezza che è stato stilato e pianificato da un mese almeno, e che ora arriva alle sue ultime fasi di pianificazione discussi proprio in mattinata per garantire ordine e sicurezza pubblica a partire proprio dalle prossime ore.