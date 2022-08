Lotteria degli scontrini 2022: come partecipare, regolamento e premi

È attiva anche quest’anno la lotteria degli scontrini. Concorso nazionale gratuito che ogni settimana mette in palio una serie di premi sia per i cittadini, ovvero gli acquirenti, sia per gli esercenti che aderiscono all’iniziativa. Partecipare è semplice e permette di concorrere alla vincita di lauri premi.

Leggi anche: Lotteria degli scontrini 2022, novità in merito: come funziona e cosa cambia

Lotteria degli scontrini: come funziona il concorso

Lotteria gratuita collegata al programma ‘Cashless’, è stata introdotta dall’Esecutivo nel 2021 con l’obiettivo di incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate ed ancora, applicazioni legate a circuiti di pagamento così da limitare l’uso del denaro contante.

Requisiti

Per partecipare al concorso basta essere maggiorenni e risiedere in Italia. Dopodiché sarà necessario ottenere il proprio codice lotteria — la procedura per ottenerlo è illustrata sull’apposito portale online — e mostrarlo infine all’esercente nel momento in cui si effettua l’acquisto.

I biglietti virtuali

Per ogni euro speso verrà emesso un biglietto virtuale che parteciperà in automatico alle estrazioni settimanali e mensili. È bene però sottolineare che se l’importo è superiore ad un euro, l’eventuale cifra decimale maggiore di 49 centesimi darà vita ad un ulteriore biglietto elettronico.

Ma attenzione, non tutti gli acquisti consentono di partecipare al concorso. Si è esclusi dalla Lotteria nel momento in cui gli acquisti effettuati abbiano un importo inferiore ad un euro oppure siano stati effettuati nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.

Lotteria degli scontrini: i premi in palio

Per quel che riguarda i premi, ecco quelli messi in palio dal concorso:

15 premi settimanali da 25.000 euro per gli acquirenti ed altrettanti da 5.000 per gli esercenti;

10 premi mensili da 100.000 euro per gli acquirenti e altrettanti da 20.000 euro per gli esercenti.

Estrazioni

Veniamo infine, ma non per importanza, alle estrazioni. Quelle settimanali si tengono ogni giovedì e sono valide per tutti gli scontrini trasmessi e registrati del sistema lotteria dal lunedì alla domenica. Invece, le estrazioni mensili vengono svolto ogni secondo giovedì del mese e sono valide per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente.