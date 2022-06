Mascherine al chiuso, stop all’obbligo da oggi: ecco cosa cambia da domani

Mascherine. Ebbene, domani è il grande giorno: le tanto odiate mascherine, tacciate di minare e limitare la nostra tanto agognata libertà d’usi e d’espressioni, verrano completamente abolite. Anche al chiuso.

Da domani stop all’obbligo al chiuso

Infatti, a partire da domani, giovedì 16 giugno 2022, non sarà più obbligatorio indossare le mascherine al chiuso. Tuttavia, qualche residuo di obbligo rimarrà per ospedali ed RSA dove i dispositivi di protezione personale sono obbligatori fino al prossimo 30 Settembre, così come su tutti i mezzi di trasporto.

La nostalgia del dispositivo di sicurezza

A qualcuno mancherà potersi fidare solamente degli occhi. A qualcuno mancherà quell’effetto di ”sicurezza” dato dalla loro copertura. Altri invece, l’hanno già accantonata come idea già da qualche tempo. In ogni caso, qualcosa è certamente cambiato nelle abitudini degli italiani e le mascherine hanno contribuito non poco in ciò. Così come hanno contribuito a diffondere il contagio e a contenere i casi Covid.

Il problema delle scuola e degli esami

Per il momento, poi, è ancora aperto il dossier sulle mascherine a scuola. Di fatto, il governo è atteso nelle prossime ore per decidere, nell’ambito del prossimo Consiglio dei Ministri, sulla possibilità di permettere a maturandi e studenti di terza media di svolgere gli esami senza indossare una chirurgica o una FFP2.

Ma non è tutto sul fronte delle novità Covid: da oggi decade anche l’obbligo vaccinale per gli over 50, per gli operatori delle forze dell’ordine ed il personale scolastico.

L’Agenzia delle Entrate, però, potrà continuare a far pervenire delle sanzioni amministrative pari a 100 Euro a chi non abbia completato il ciclo vaccinale entro lo scorso febbraio. Dunque, l’obblio di richiamo vaccinale per il Covid-19 resta solamente per il personale sanitario.

La policy sul luogo di lavoro

Tutta la policy che riguarda le mascherine cambia anche sul luogo di lavoro. Per quanto concerne i privati, ci si atterrà ai protocolli siglati tra aziende e parti sociali che prevedono l’addio ai dispositivi di protezione. Sebbene continuino continuino ad essere fortemente raccomandate (quando non obbligatori) in quelle situazioni dove sia impossibile mantenere la distanza interpersonale. Sui luoghi di lavoro pubblici, invece, l’obbligo della mascherina è già caduto da diverse settimane.