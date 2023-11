Mattinata da incubo sulla Pontina, doppio incidente: auto finisce cappottata, due feriti e strada chiusa

Doppio incidente stamani, giovedì 9 novembre 2023, sulla Pontina. Uno scontro si è verificato all’altezza di Casalazzara ed ha provocato feriti. Tre i mezzi coinvolti di cui uno finito cappottato sulla carreggiata; un tratto di strada è stato chiuso (riaperto in questi minuti) in direzione Roma. Sinistro anche all’altezza di Castel di Decima sempre in direzione Roma.

Giornata campale sulla statale 148 dove si registrano, ma non è certo una novità, lunghissime code in due tratti differenti. Il primo sinistro, più grave per la dinamica, si è verificato quando erano da poco passate le 8.00 all’altezza di Casalazzara, tra Aprilia e Ardea in direzione Roma; a scontrarsi sono stati tre mezzi, di cui finito ribaltato sulla carreggiata. Il secondo incidente invece è avvenuto circa mezzora più tardi, stavolta a Castel di Decima, ma sempre verso la Capitale.

Gli incidenti di oggi sulla Pontina

Nel primo caso sono stati due i conducenti a rimanere feriti, le cui generalità e condizioni non sono note (non si tratterebbe di conseguenze gravi ad ogni modo), trasportati rispettivamente negli Ospedali di Pomezia, al Pronto Soccorso della Casa di Cura Sant’Anna, e presso il nosocomio Città di Aprilia. Come detto sono stati tre i veicoli rimasti coinvolti nell’impatto avvenuto esattamente al km 37+700: uno di questi, una Citroen, è finita ribaltata sulla carreggiata.

Strada chiusa e poi riaperta a Casalazzara

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Aprilia che hanno provveduto a chiudere un tratto di strada per consentire i soccorsi e le successive operazioni dei mezzi incidentati nonché i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. In questo momento tuttavia (aggiornamento ore 10.00) la strada dovrebbe essere stata riaperta al transito. Permangono tuttavia forti rallentamenti e code in direzione Roma a partire dalla zona di Aprilia.

L’incidente a Castel di Decima

Meno grave ma comunque con ripercussioni alla circolazione il secondo episodio, quello registrato all’altezza di Castel di Decima. In questo caso non ci sono stati feriti ma l’impatto, avvenuto tra due veicoli, è stato comunque molto violento tanto che uno dei mezzi coinvolti necessita del carro attrezzi per essere rimosso. Anche in questo caso, benché il sinistro risalga a più di un’ora fa, restano tuttora disagi alla circolazione mitigati, fortunatamente, dalla presenza in quel tratto della complanare.