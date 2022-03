Mattinata da incubo sulla Pontina per colpa dei lavori: maxi multa alla ditta

Una mattinata da incubo per i pendolari, che si sono ritrovati imbottigliati nel traffico della Pontina stavolta non per l’ennesimo incidente ma per i lavori. Peccato che fossero lavori notturni, programmati in modo che dovessero terminare al massimo alle 6:00 del mattino proprio per evitare code e disagi per gli automobilisti.

Pontina da incubo per colpa del cantiere aperto

E, invece, tra restringimenti di carreggiata, st e cantiere ancora aperto fino a circa le 11:00, i pendolari hanno impiegato più di due ore per percorrere meno di venti chilometri in direzione di Roma.

Ma quanto successo non è sfuggito agli agenti della polizia stradale di Aprilia: una pattuglia è intervenuta sul cantiere che operava all’altezza del km.17+000, in direzione Roma, a seguito delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini disperati.

Ditta multata

Una volta accertato che il cantiere avrebbe dovuto essere stato smontato alle 6:00 per ragioni legate alla viabilità, i poliziotti hanno proceduto a sanzionare la ditta che stava eseguendo i lavori a causa della mancata osservanza delle prescrizioni di chiusura del cantiere, per un importo totale di 866 euro.

Il traffico di questa mattina sulla Pontina aveva coinvolto anche le strade limitrofe, come la Laurentina, perché gli automobilisti disperati avevano tentato percorsi alternativi per andare al lavoro, anche a causa di alcuni incidenti che nel frattempo avevano complicato ancora di più la situazione già di per sé drammatica.

Gli agenti intervenuti hanno constatato che il differimento della chiusura del cantiere oltre l’orario prestabilito e l’impossibilità di procedere alla riapertura della carreggiata era dovuta alla mancata disponibilità immediata, da parte della ditta che stava eseguendo i lavori, delle lastre metalliche da posizionare sopra alla parte in cui era stato colato il cemento, per consentire l’indurimento del medesimo senza che venisse danneggiato dai veicoli in transito. Le lastre giungevano al cantiere intorno alle ore 9,00 circa e ne seguiva l’immediata messa in opera con successiva riapertura totale della carreggiata.