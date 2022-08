Maxi incendio a Roma, brucia la Riserva dell’Insugherata: le fiamme arrivano fino alle abitazioni, civili in fuga (VIDEO)

Incendio a Roma. L’inferno in terra, letteralmente. Nell’ultimissima ora di oggi, mercoledì 3 agosto, le fiamme hanno assediato la Riserva Naturale dell’Insugherata, costringendo i cittadini a barricarsi in casa in attesa di soccorsi, perché le fiamme avanzano senza sosta verso le loro dimore.

Incendio nella Riserva dell’Insugherata

le fiamme avanzano senza sosta distruggendo tutto quello che incontrano, mentre i cittadini sono letteralmente in fuga. In questa ultima ora sta prendendo fuoco la valle boschiva che si trova nella zona di Ipogeo degli Ottavi, le palazzine dei dintorni sono quasi completamente evacuate, mentre i Canadair stanno arrivando per dare supporto alle operazioni.

C’è bisogno di mezzi pesanti per poter fronteggiare questo ennesimo rogo che rischia di assumere proporzioni enormi.

Le fiamme divorano tutto in via del Casale Sansoni

L’incendio principale si è sviluppato proprio nei pressi del raccordo, vicino alla palazzina sede della Protezione Civile. La zona è quella dell’Ipogeo degli Ottavi, precisamente in via del Casale Sansoni, come dicevamo, proprio a ridosso dei locali dell’UNOV Unione Nazionale Operatori Volontari (Nucleo Protezione Civile), con le fiamme che continuano ad accrescersi ogni minuto che passa. Ora l’obiettivo fondamentale è quello di fermare a tutti i costi l’avanzata delle fiamme per evitare che entrino proprio nelle case dei cittadini.

Le operazioni e le evacuazioni (VIDEO)

Entrando dall’Insugherata, si vede l’incendio vasto sulla sinistra, mentre sull’altro lato un altro rogo che comincia a prendere vita e a descrivere una cornice di fuoco. Tutta la valle è completamente assediata e circondata da fuoco e fiamme. Sul posto presenti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche Carabinieri e volontari della Protezione Civile per cercare di controllare l’incendio. Intanto le persone abbassano le serrande e si barricano dentro casa, mentre iniziano le prime evacuazioni. La situazione è davvero molto critica, con le persone evidentemente prese dal panico.