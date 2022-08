Meteo, le previsioni di oggi 6 agosto 2022: Roma bollino rosso

Prima della settimana in cui le cose dovrebbero cambiare, (si spera), il caldo continua ad aumentare. Oggi a Roma si sono registrate temperature superiori aa 34°, arrivando a toccare i 37° e oltre. Ecco le previsioni nel dettaglio.

Roma bollino rosso

Purtroppo, lo scenario è lo stesso come da diversi giorni. Caldo, sole, afa e neanche un filo di vento. Roma, oggi, è stata contrassegnata dal bollino rosso. Come sempre, si raccomanda la massima prudenza per i soggetti più fragili e anziani, soprattutto nelle ore più calde.

Meteo oggi 6 Agosto

Nel dettaglio, come riporta anche ilmeteo, oggi sarà una giornata prevalentemente calda. La temperatura minima sarà di 22° mentre la massima raggiungerà i 37° alle ore 15:00. I venti:

mattino provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di 12km/h

pomeriggio e sera moderati da Ovest per il resto della giornata

Domenica 7 Agosto e Lunedì 8 Agosto

Non è confermato invece il temporale che si attende per questa Domenica a Roma. Per ora, si prevedono solo nubi sparse di passaggio alla sera. Alle ore si raggiungerà la temperatura massima di 37°. Lunedì invece ci sarà una lieve diminuzione delle temperature che, di massima, raggiungeranno i 35°.

