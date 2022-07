Meteo, le previsioni di oggi Lunedì 25 Luglio 2022: ancora caldo nel Lazio

Le temperature sono in continuo aumento. La situazione è preoccupante in diversi Paesi. Presagi che si erano annunciati mesi fa e che ora si stanno solo concretizzando. E nel Lazio, soprattutto nella Capitale, le previsioni non sono delle migliori. Non solo il caldo torpido dato dalle elevate temperature, si mettono di mezzo anche i numerosi incendi che stanno creando (non pochi) danni all’ambiente. Ecco le previsioni meteo di oggi 25 Luglio 2022.

Le previsioni meteo a Roma

Le massime dovrebbero toccare i 37 gradi, nel centro città potrebbero raggiungere anche i 41 gradi. Si prospetta quindi l’ennesima giornata di caldo, anche nelle ore che dovrebbero essere “più fresche”. Uno scenario che, purtroppo, conosciamo già molto bene. Proprio per questo gli esperti consigliano di non sottovalutare il pericolo e di stare attenti soprattutto nelle ore ‘di punta’.

Previsioni meteo Lazio

Non solo la Capitale. Coinvolta anche l’intera regione Lazio. La provincia più fresca dovrebbe essere Rieti, poi Viterbo. Situazione molto diversa invece a Latina e a Frosinone.