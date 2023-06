Metro A, crolla un pannello dal controsoffitto: turista finisce in ospedale

Tragedia sfiorata sulla metro A, alla stazione di Piazza Barberini. Nella tarda serata di venerdì 2 giugno, improvvisamente, un pannello è crollato dal controsoffitto della stazione, precipitando su una turista intenta a salire le scale mobili.

Crolla un pannello del controsoffitto nella metro A

Il pannello del controsoffitto della stazione Barberini si è staccato all’improvviso. Non sono ancora chiare le cause del crollo. Durante l’incidente una donna è rimasta ferita. Il pannello infatti è precipitato proprio sulla sua testa. La turista è stata trasportata e medicata in ospedale e ha riportato ferite lievi. Per fortuna, non ci sono state gravi conseguenze o altri feriti, ma la situazione resta preoccupante.

La scala mobile è stata subito chiusa per accertamenti e per motivi di sicurezza. E’ rimasta inaccessibile per un giorno intero nonostante i tecnici Atac abbiano riparato velocemente l’impianto di risalita. La scala è stata riaperta solo ieri e le verifiche sono ancora in corso per stabilire con certezza le cause del crollo.

Continui disagi sulla linea A

Non è la prima volta che si verificano guasti e incidenti alla metro A. L’ultimo fatto risale a poche settimane fa, quando la rottura di una rotaia ha bloccato il trasporto tra il Centro Storico capitolino e la zona di Anagnina. Non si possono non citare poi gli annunci errati delle fermate metropolitane e la confusione per i turisti e i lavori straordinari che porteranno Atac ad effettuare alcune chiusure parziali della linea nelle due settimane centrali di Agosto: da venerdì 11 a giovedì 24.

Da venerdì 25 agosto il servizio riprenderà su tutta la linea adottando il consueto orario di chiusura feriale alle 21, fino alla prima metà di Dicembre, quando il servizio potrà tornare disponibile sull’intera linea.