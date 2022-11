Monteverde, aggrediscono il passeggero di un bus per rapinarlo: arrestati due egiziani

Era appena sceso dal bus, in via Ugo Forti a Roma, in zona Monteverde, quando è stato aggredito da due ragazzi. L’uomo, accerchiato, è stato derubato dello zaino dai due malviventi, due giovani egiziani di di 20 e 25 anni.

Spaventato, il passeggero del bus ha avuto la prontezza di chiedere aiuto, mentre i due ladri scappavano a gambe levate. L’aggressione è avvenuta questa notte, alle ore 00:26. Fortunatamente nei pressi si trovava una Volante della Polizia di Stato, impegnata nei servizi di controllo lungo le linee di trasporto pubblico.

La cattura

Gli agenti, ascoltato il racconto della vittima, si sono lanciati all’inseguimento dei due aggressori, rintracciati pochi minuti dopo, a poca distanza da via Forti, ancora con il maltolto in mano. La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario, mentre i due giovani, di nazionalità egiziana, sono stati tratti in arresto.

Ladri in azione

Sempre ieri, anche se in un’altra zona, grazie alle forze dell’ordine un uomo è riuscito a tornare in possesso della sua preziosa bicicletta, del valore di 800 euro, rubata in un attimo di distrazione. il furto, avvenuto in via Merulana, è stato compiuto da un cittadino algerino di 22 anni. La vittima ha iniziato subito l’inseguimento del ragazzo, trovandosi però in netto svantaggio. Fortunatamente le sue urla disperate hanno attirato l’attenzione dei passanti, che hanno chiamato i carabinieri, giunti rapidamente sul posto con una pattuglia che transitava in zona.

Il ladro, raggiunto in pochi minuti dalla gazzella dei carabinieri, è stato quindi arrestato, mentre la bicicletta restituita al legittimo proprietario, felice della conclusione della sua disavventura.