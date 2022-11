Roma, macchina sosta dal 2012 nello stesso parcheggio di Monteverde

In alcune zone di Roma, dove soprattutto è difficile trovare posto auto, è facile ricordarsi quali auto sono sistemate in sosta. E’ particolarmente semplice anche a Monteverde, noto quartiere dov’è complesso parcheggiare in strada e dove una macchina si nota subito se sosta da più giorni nello stesso posto. Qui, è il caso di un’automobile in particolare, che addirittura da un decennio sarebbe parcheggiata nello stesso posteggio a strisce bianche.

Il mistero di questa macchina a Roma

Premesso che ognuno fa quello che meglio crede dell’autovettura, la faccenda legata a questa macchina è diventata di dominio pubblico nel quartiere. Non fosse che parliamo di Monteverde, un quartiere romano rinomatamente famoso per la carenza dei posti auto. In virtù di ciò. trovare una macchina posteggiata nello stesso punto da forse anche prima del 2012, sa di profonda beffa per tanti residenti locali, che ogni sera devono fare i salti mortali per parcheggiare la propria vettura e ritornare finalmente a casa.

L’automobile in questione, sarebbe parcheggiata su via Damaso Cerquetti, ovvero una parallela di via di Donna Olimpia e poco distante dalla circonvallazione Gianicolense e l’ospedale San Camillo. Qui, da almeno un decennio sarebbe posteggiato questo mezzo, meticolosamente coperto con un telo grigio. Facendo affidamento alle fotografie satellitari di Google Maps, vediamo come la vettura sia posteggiata lì da almeno il 2012. Tutto tra la furia dei residenti, che in carenza di posti vorrebbero far togliere quella macchina, diventata ormai invadente.

Sulla storia sappiamo ben poco di documentato, affidandoci solo a testimonianze di residenti che possono parlarci, anche in maniera contrastante, della storia di questa automobile. Qualcuno dice il proprietario paghi ancora assicurazione e bollo del mezzo, risultando regolarissimo nel parcheggiare in quel punto l’autovettura. Altri dicono che il proprietario probabilmente è deceduto tanto tempo fa, lasciando in quello stato la propria vettura. Un dilemma che potranno risolvere solo gli agenti della Polizia Locale, che possono accedere agli atti e le verità amministrative di quest’autovettura.