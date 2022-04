Addio a Marco Occhetti detto ”Kim”: muore la mitica voce dei Cugini di Campagna

Un lutto e una perdita per tutto il mondo della musica italiana, che oggi piange la scomparsa improvvisa a 62 anni di Marco Occhetti, il celebre Kim de I Cugini di Campagna.

Il triste annuncio della figlia Giulia

Ad annunciarlo, è stata la figlia Giulia, che lo ha fatto attraverso la pagina Facebook personale dell’artista, scrivendo: “Purtroppo ieri sera papà è venuto a mancare. Ringrazio tutti di cuore per i messaggi che gli avete scritto. Papà era un casinaro e gli sarebbe piaciuto avere tanta gente intorno a ricordarlo oggi”.

I funerali oggi 25 aprile

I funerali si terranno proprio oggi, lunedì 25 aprile, alle ore 15.00 nella località di Fiano Romano presso la Chiesa di Santo Stefano Protomartire. Occhetti è stato un mito per molte generazioni, un simbolo della musica italiana sotto il quale in molti si sono innamorati o hanno semplicemente sognato un altrove diverso dalla realtà. Quello che dovrebbe fare ogni forma d’arte che si rispetti. È stato il cantante dei Cugini di Campagna dal 1986 sino al 1994, rinomato soprattutto per la sua indimenticabile e caratteristica voce in falsetto che aveva portato la band al successo con brani storici come Anima Mia.

Chi era Marco Occhetti detto ”Kim”

È stato travolto dal successo grazie alla sua straordinaria interpretazione del brano “Anima mia”, una sensazionale pioggia di applausi che arriva sino ad oggi, giorno della sua commemorazione. Ma per Marco Occhetti, noto artisticamente come Kim, tutto ciò rappresentava ormai un ricordo lontanissimo, dato che aveva deciso di lasciare la band in quell’ormai lontano 1994. . Fu voce e chitarra dal 1986 al 1994 prima di decidere di lasciare il gruppo, grazie anche a lui i Cugini di Campagna sono entrati nella storia della musica italiana.