Moto travolta da auto pirata a Roma, morto il medico 51enne Giancarlo Zito: stava andando a lavoro

Si chiamava Giancarlo Zito l’uomo travolto e ucciso da un’auto pirata la mattina di lunedì 24 luglio 2023 in zona Aurelio, in Via del Casale di San Pio V. Cinquantuno anni, originario di Torre Santa Susanna (in provincia di Brindisi), lavorava a Roma come consulente neurologo presso il Centro Diagnosi e Valutazione, Istituto di Ortofonologia. Si era trasferito nella Capitale solo dallo scorso anno. Poi, ieri, il tragico incidente che gli è costato la vita.

Chi era Giancarlo Zito

Giancarlo Zito era un noto e stimato medico originario di Torre Santa Susanna. Come riporta il sito brindisireport.it, a metà degli anni ’90 ha lasciato la Puglia per trasferirsi a Siena, in Toscana. Lì ha inziiato a studiare Medicina e Chirurgia all’Università, laureandosi nel 1998. Nel 2022 si è trasferito a Roma, dove era consulente neurologo presso il Centro Diagnosi e Valutazione, Istituto di Ortofonologia. Spesso, quando poteva, rientrava a Torre Santa Susanna per prendersi cura dei suoi pazienti presso un ambulatorio medico in via Lucio De Pace. Ieri mattina, come sempre, stava andando a lavoro in sella alla sua moto, quando un’auto pirata lo ha travolto e lo ha ucciso.

La dinamica dell’incidente

Erano da poco passate le 8.30. Giancarlo stava andando a lavoro in sella alla sua moto quando, all’altezza di Via del Casale di San Pio V, in zona Aurelio, un’auto pirata travolge il suo mezzo. Giancarlo Zito viene sbalzato via e cade rovinosamente a terra. Inutili i tentativi da parte dei soccorritori del 118 di rianimarlo: Giancarlo era purtroppo già morto. Alcuni testimoni hanno riferito agli agenti della Polizia di Roma Capitale di un’auto colore bordeaux che sarebbe rimasta coinvolta nello scontro con la moto. Alla guida del veicolo ci sarebbe stata una donna che non si sarebbe fermata a prestare soccorso. Sono in corso le indagini della procura per stabilire le cause dell’incidente.

Foto: screenshot da video pubblicato su YouTube/Istituto Ortofonologia