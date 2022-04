Muore schiacciato dal quad a 6 anni: domani i funerali di Lorenzo Pizzuti

Doveva essere un lunedì di festa, quello di Pasquetta. E invece per la famiglia del piccolo Lorenzo Pizzuti, un bimbo di appena 6 anni, quel giorno sarà ricordato come il più brutto di sempre. Lorenzo, che stava giocando con un’amica di famiglia ed era con lei, è stato schiacciato e ucciso dal peso di un quad, proprio nei pressi di casa, a Olevano Romano. Comune alle porte di Roma, dove per la giornata di domani è stato proclamato lutto cittadino.

L’ultimo saluto a Lorenzo Pizzuti, il bimbo morto a Olevano Romano

Domani pomeriggio, alle 15, si terranno i funerali del piccolo Lorenzo Pizzuti. L’ultimo saluto nel suo Paese, Olevano Romano, nella Chiesa della SS. Annunziata, dove sicuramente tanti residenti si stringeranno al dolore della famiglia. Di due genitori che in pochi istanti hanno perso il loro unico figlio, Lorenzo che all’indomani della tragedia avrebbe compiuto 6 anni.

La dinamica del terribile incidente sul quad

Il piccolo si trovava a bordo di un quad, il giorno di Pasquetta, insieme a un’amica di famiglia di 26 anni quando, improvvisamente, intorno alle ore 15:00, il mezzo si è ribaltato nei pressi della loro casa, in contrada Colle Conchi, a Olevano Romano. Il tentativo di frenare su quella strada sdruccevole di campagna, poi la carambola e il quad che ha terminato la sua corsa schiacciando Lorenzo, comprimendogli così gli organi vitali. E non lasciandogli scampo perché il piccolo è morto per una emorragia interna, proprio a poche ore dal suo compleanno. E a poche ore dall’anniversario di nozze dei genitori, Roberto e Federica, che ancora non riescono a crederci e che devono fare i conti con un dolore senza fine, un lutto ‘innaturale’ per chi dovrebbe solo gioire al fianco del proprio figlio, accompagnarlo mano nella mano.

Lutto cittadino a Olevano Romano

E domani, nel giorno in cui si celebreranno i funerali del piccolo Lorenzo, il Sindaco di Olevano Romano, Umberto Quaresima, ha proclamato lutto cittadino. Verrà esposta a mezz’asta la bandiera comunale, tutti gli esercizi commerciali, le imprese, le attività artigianali abbasseranno le serrande dalle 14.30 alle 16. E tutti i cittadini, ancora increduli e sotto choc, si stringeranno al dolore della famiglia.