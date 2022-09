Nettuno: banda di minorenni insegue e picchia due fratelli

Inseguiti, braccati e infine aggrediti da una banda di ragazzini. È successo a Nettuno, dove domenica sera due fratelli stranieri, regolari in Italia, ma senza fissa dimora, sono stati vittime di un vero e proprio raid, come riporta Il Caffè. Gli adolescenti, maschi e femmine di età apparente intorno ai 14/15 anni, hanno preso di mira i due senzatetto, che dormono abitualmente alla Stazione di Nettuno.

I due fratelli, capendo le brutte intenzioni dei ragazzini, hanno tentato la fuga, scappando per le strade della città. Uno dei due, più veloce, è riuscito a rifugiarsi in un bar, aiutato dai gestori del locale.

Leggi anche: Terrore a Nettuno: affiancano un’auto e sparano una raffica di mitra contro due ragazzi

La furia dei minorenni

Ma gli adolescenti, per nulla felici di essere stati ostacolati, hanno iniziato a insultare i titolari del bar. Poi, non paghi, hanno preso qualsiasi oggetto capitasse loro a tiro e minacciando di lanciarlo contro le vetrine del locale e contro il personale del bar, terrorizzando i presenti per costringerli a far uscire lo straniero.

Nel frattempo, il fratello era stato raggiunto da altri componenti della baby gang, che lo avevano gettato a terra e picchiato. Il ragazzo è stato colpito alla testa e al torace, all’altezza delle costole. I presenti, allibiti, hanno chiamato il NUE 112 e sul posto è arrivata un’ambulanza che ha portato il giovane in ospedale insieme al fratello.

Nessuna denuncia

A distanza di quattro giorni dall’episodio, ancora nessuna denuncia è stata sporta riguardo l’increscioso episodio avvenuto in pieno centro a Nettuno. Non hanno denunciato né i due fratelli – il ragazzo picchiato ha riportato una prognosi inferiore a 20 giorni, pertanto non c’è una denuncia d’ufficio – né alcuno dei testimoni. La baby gang, formata da ragazzini e ragazzine di giovanissima età, la farà quindi franca. Almeno fino a quando non si troverà chi avrà il coraggio di denunciare…