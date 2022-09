Nettuno: urla, schiamazzi e muri imbrattati nella notte. Sfiorata la rissa tra minorenni, i cittadini sono esasperati

Nettuno. Urla, schiamazzi, parolacce e una rissa sfiorata. Questo, e non solo, i cittadini della comunità sono costretti a subire con una certa frequenza, di sera, quando tutto dovrebbe essere tranquillo e pacato dopo una lunga ed estenuante giornata di lavoro. E anche per garantire una certa sicurezza a chi decide di scendere in strada a fare due passi.

E la situazione sembra inevitabilmente destinata a peggiorare. Di fatto, negli ultimi giorni a Nettuno, c’è stata un’escalation di episodi preoccupanti con giovani protagonisti.

Sfiorata rissa tra minori nella notte

L’ultimo episodio risale proprio a domenica scorsa, 18 settembre. Notte brava, insomma, tra i ragazzini della zona, presumibilmente tutti minorenni stando alle descrizioni di chi ha avvistato la scena. Durante la notte, in piazzetta Andrea Sacchi, al Borgo Medievale di Nettuno, la gang si è riunita ed ha iniziato a fare baccano.

Atti vandalici in piazzetta

Non solo spinte, urla e minacce che hanno rischiato di tramutarsi una enorme zuffa, ma anche atti vandalici che hanno finito per danneggiare i muri della zona. La rissa è stata appena sfiorata, per fortuna. Intanto però, i danni rimangono in piazzetta Andrea Sacchi, così come un profondo senso di esasperazione.

Muri imbrattati con scritte

Il baccano avvertito durante la notte ha portato i residenti a segnalare la faccenda ai carabinieri, i quali hanno ricevuto una segnalazione per atti vandalici nella zona: scritte sui muri, disegni, epiteti poco cordiali, cuoricini e tanto altro.

Niente street art, questa volta, solamente uno strenuo vandalismo a cui i cittadini non voglio più sottostare. Infine, è scattato il fuggi fuggi generale. Nessun ferito segnalato, e nient’altro. Solamente l’ennesima nottata passata all’insegna dell’apprensione.