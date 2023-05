Nettuno, ‘Dammi i soldi’: entra nel bar con l’accetta, minaccia la cassiera, poi aggredisce i poliziotti

È entrato nel bar, nascondendo nella tasca un’accetta, con l’intenzione non di prendere un caffè, ma di ottenere dei soldi. Sono stati momenti concitati e di paura, quelli vissuti la sera di domenica, intorno alla mezzanotte, a Nettuno, in un locale del centro, in via Dalmazio Birago, a pochi passi dalla sede del Comune e dalla stazione.

L’uomo, un 35enne di origine rumena, chiaramente alterato probabilmente per aver fatto uso di sostanze stupefacenti, ha fatto irruzione nel bar, ha chiesto soldi a un uomo che sembra conoscesse già, ma al rifiuto se l’è presa con la cassiera. Infine ha sfogato la sua rabbia contro gli agenti, che erano riusciti a rintracciarlo dopo un breve inseguimento a piedi per le strade della città.

La richiesta di denaro e le minacce

Il 35enne, dopo aver fatto irruzione nel bar, si è avvicinato a un uomo e ha iniziato a chiedergli del denaro. La sua insistenza, unita al fatto che lo straniero stesse estraendo qualcosa dalla tasca, ha fatto sì che il suo istinto di sopravvivenza gli suggerisse di fuggire fuori dal locale prima che quella che poi si è rivelata essere un’accetta venisse utilizzata contro di lui.

L’uomo, frustrato dalla fuga del suo bersaglio, ha quindi riversato la sua rabbia verso la giovane barista. Brandendo l’accetta ha iniziato a urlare e minacciare la ragazza, chiedendo a lei il denaro, oltre che lanciare invettive contro il conoscente ormai fuori. Fortunatamente sono intervenuti altri clienti presenti nel locale, che sono riusciti a togliere l’accetta dalle mani dell’uomo, senza però riuscire a bloccarlo.

La fuga e la cattura

Il 35enne è quindi uscito correndo dal locale, cercando di guadagnare la fuga. Ma già da qualche minuto erano stati chiamati soccorsi e sul posto sono arrivati prontamente gli agenti della polizia del Commissariato di Anzio e Nettuno. I poliziotti hanno pattugliato la zona, riuscendo a individuare l’uomo. Lo hanno quindi inseguito, acciuffandolo a poca distanza dalla stazione.

Ma l’uomo, per nulla contento, si è avventato contro i poliziotti, cercando di colpirli con calci e pugni. Nonostante la resistenza, gli agenti lo hanno bloccato e arrestato con l’accusa di rapina aggravata, detenzione di arma impropria, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Il 35enne era anche in possesso di una dose di cocaina. L’arresto è stato già convalidato dal GIP del Tribunale di Velletri.