Nettuno, scardinano il bancomat e tentano di portarlo via: colpo fallito

Avevano già studiato tutto nei minimi dettagli, forse avevano pianificato il ‘colpo‘. E, con tanto di furgoncino bianco, un Doblò, erano arrivati sul posto. Con quel mezzo che, probabilmente, sarebbe servito per ‘caricare’ su l’Atm. Eppure qualcosa questa mattina, intorno alle 4, è andato storto e i malviventi, che avevano progettato di rapinare la banca del credito cooperativo di Nettuno, in viale Matteotti, sono stati ‘costretti’ alla fuga. Senza bottino.

La tentata rapina alla banca di Nettuno

Grazie al tempestivo intervento degli agenti di Polizia, che stavano pattugliando la zona, questa mattina all’alba è stato sventato un furto. E i ladri, almeno quattro, sono fuggiti a bordo di una macchina. Proprio loro che avevano progettato di rapinare la banca del credito cooperativo, di scardinare l’atm e fuggire con il bottino.

I malviventi, però, non sono riusciti a mettere a segno il colpo: hanno solo rotto la vetrata della banca e hanno iniziato a ‘maneggiare’ vicino lo sportello. Poi, infatti, hanno dovuto fare i conti con la Polizia.

Le indagini della Polizia

I ladri, quando hanno capito che non potevano mettere a segno il colpo, sono fuggiti a bordo di una macchina. E lì hanno lasciato diversi arnesi da scasso, oggetti che servivano per scardinare l’ATM. Ora spetterà alla Polizia indagare e dare un volto e un nome ai malviventi. Sul posto, per tutti i rilievi, anche la Scientifica.