Neve a Roma: lievi fiocchi imbiancano la Capitale e i Castelli (FOTO e VIDEO)

Gli esperti lo avevano annunciato, gli scettici non ci credevano, ma questa mattina hanno dovuto ricredersi. Sì, perché sulla Capitale sono scesi i primi fiocchi di neve, che si sono posati sulle auto e in strada e subito i social sono impazziti. Tantissime le foto pubblicate dai cittadini, molti i video dei mattinieri che alle 4 erano in piedi per ‘assistere’ allo spettacolo della natura, quello che a Roma è raro e lascia senza parole.

Neve a Roma e i social impazzano

Pochi, ma sono arrivati anche a Roma i fiocchi di neve. Dal Prenestino a Monte Mario, fino a Centocelle e a San Basilio. Per non parlare, poi, del Nuovo Salario e del III Municipio dove ha nevicato in maniera moderata con un leggero accumulo in formazione. Strade e auto imbiancate, cittadini meravigliati. Ma lo spettacolo, purtroppo, è durato poco perché ora a Roma fa freddo sì, in alcune zone piove, ma non nevica più. E nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con il sole che splenderà.

Neve ai Castelli Romani

Ha nevicato nella Capitale e non poteva non succedere ai Castelli Romani. Come spiegano gli esperti di Meteo Lazio alle 7 di questa mattina Rocca Priora si è risvegliata imbiancata, con accumuli tra i 4-5 cm dai 600-700. Ma non solo. Neve anche a Rocca di Papa dai 600-700 metri, con vari accumuli sulle strade, i tetti, le auto.

(Foto in evidenza di Maria Teresa C. Gruppo Sei di san Basilio se)

Allerta meteo per neve a Roma e nel Lazio mercoledì 12 gennaio 2022

E’ stato diramato ieri pomeriggio il bollettino di allerta della Regione Lazio – di codice giallo – per nevicate anche a bassa quota previste nella giornata di oggi: “Dalle prime ore del 12 gennaio e per le successive 4-6 ore sono previste nevicate al di sopra dei 300-500 metri nelle zone centro meridionali, con possibili locali sconfinamenti a quote inferiori e con apporti al suolo da deboli a moderati”. E’ allerta gialla sulle seguenti zone: C – Appennino di Rieti, D – Bacini di Roma, E – Aniene, F – Bacini Costieri Sud, G – Bacino del Liri.

Previsioni Meteo a Roma e nel Lazio giovedì 13 gennaio 2022

Nella Capitale domani ci saranno condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente sia in mattinata sia poi al pomeriggio; anche in serata il tempo sarà asciutto con ampie schiarite. Temperature comprese tra -2°C e +10°C. Nel resto del Lazio, invece, la giornata sarà all’insegna del bel tempo con ampi spazi di sereno nelle ore mattutine sulle coste e sui settori interni, sole prevalente anche al pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni su tutto il territorio.