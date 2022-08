Omicidio Anzio, riaprono tutti i locali tranne la Bodeguita: oggi le ultime ricostruzioni

Omicidio Anzio. Sono di quest’oggi, lunedì primo agosto, le immagini che vi proponiamo e che provengono direttamente dal luogo in cui si è consumato l’efferato omicidio di Leonardo Muratovic, il ragazzo di 25 anni appassionato di pugilato morto accoltellato nei pressi della ”Bodeguita”, il locale della tragedia, il disco-pub a due passi dal mare sulla Riviera Mallozzi.

La Bodeguita sotto sequestro per tutta l’estate

Il locale, a seguito dell’accoltellamento del giovane pugile per mano di uno dei due fratelli magrebini, Adam Ed Drissi, era stato naturalmente posto sotto sequestro e rimarrà chiuso quasi certamente per l’intera estate. Le operazioni di oggi ne danno un’ulteriore conferma.

Le ultime ricostruzioni sul luogo dell’omicidio

Di fatto, il magistrato è stato presente oggi ad Anzio per l’ultima ricostruzione della dinamica dell’omicidio e per consentire nuovamente l’apertura dei locali limitrofi. Tutti i locali nei pressi di quella zona riapriranno dopo quest’ultima indagine e ricostruzione, tranne la Bodeguita che, come già anticipato in un altro nostro articolo, rimarrà inevitabilmente chiuso per tutta la stagione estiva.

Le immagini di oggi ad Anzio: foto

Di seguito le immagini di oggi, lunedì 1 agosto, ad Anzio, durante le ultime indagini di ricostruzione:

Il video delle riaperture

Dunque, a poco a poco tutti i locali della zona interessata inizieranno a riaprire, riprendendo così le loro attività. Ecco il video: