Omicidio Michelle Causo, spunta la ‘droga viola’: cosa c’entra con la 17enne assassinata?

La chiamano la “droga viola”, dal suo caratteristico colore, risultato di un miscuglio di stupefacenti e sciroppo per la tosse. Un mix fatale se si esagera, che crea dipendenza e di cui lo stesso che O., unico accusato per l’omicidio di Michelle Causo e ora detenuto nel carcere minorile di Casal del Marmo, pare facesse uso. Il ragazzo esibiva infatti il composto in totale libertà dai suoi profili social e si sospetta che, tra le motivazioni che abbiano portato al raptus di violenza finito in tragedia, ci sia proprio l’utilizzo della sostanza, che provoca reazioni euforiche e stati di alterazione psicomotoria. La droga viola sta spopolando da tempo fra i più giovani, complice anche il largo utilizzo di rapper e trapper, spesso osannati ed emulati dalle nuove generazioni.

Cos’è la purple drank

La droga viola, conosciuta anche come Siccurp o Lean, è una soluzione che unisce sciroppo per la tosse a base di codeina, prometazina (o entrambe) e bibite gassate simil Sprite. Utilizzata come droga ricreativa, la codeina provoca dipendenza, perché derivata dalla pianta del papavero da oppio. In genere utilizzata come sedativo delle vie respiratorie, se abusata può portare a pesanti effetti collaterali. La prometazina presente nel miscuglio attiva infatti un enzima epatico che rende gli effetti della codeina molto più intensi.

Una droga economica e facilmente reperibile

Proprio perché normalmente utilizzata per uso comune negli sciroppi, la codeina è facilmente reperibile da chiunque in farmacia, acquistabile a prezzi esigui, con meno di 10 euro. Pochi euro che potrebbero rientrare nella cifra per cui la ragazza è stata uccisa. La facile reperibilità ne permette anche l’abuso, con effetti devastanti per chi va in sovradosaggio.

La droga viola tra i trapper

Gli effetti della lean sono pesanti. Agli stati euforici delle dosi eccessive, si accompagna disabilità motoria, letargia, sonnolenza e una sensazione dissociativa da tutte le altre parti del corpo. Molti trapper ne hanno abusato, cercando di sensibilizzare gli adolescenti sui rischi e la gravità dello stupefacente. Lil Wayne in un’intervista del 2008 con MTV News, descrisse l’astinenza da Lean come una sensazione di “avere la morte stessa nello stomaco”. Nel 2019, il rapper Future ha parlato pubblicamente della pericolosità della lean dopo aver appreso come la sua musica abbia influenzato gli adolescenti a provare la droga. C’è poi chi non ha avuto modo di raccontare la dipendenza da droga viola. DJ Screw, che ha reso popolare la bevanda a base di codeina, è morto per overdose di codeina-prometazina-alcol il 16 novembre 2000,