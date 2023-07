Orrore sul lungomare a Ladispoli: pitbull sbrana un pinscher, lite in strada

È bastato un attimo per arrivare alla tragedia. Il pitbull, nonostante fosse al guinzaglio, si è avvicinato al pinscher – anche questo legato – e, in un attimo, lo ha aggredito in maniera feroce. Sono stati momenti di terrore, quelli vissuti ieri pomeriggio a Ladispoli, sul lungomare di Marina di Palo.

Pitbull uccide pinscher sul lungomare di Marina di Palo

I due cani erano entrambi fuori per la passeggiata quotidiana, al guinzaglio con i rispettivi padroni. Ad un tratto il pitbull ha aggredito il cagnolino più piccolo, tenuto da una donna. Malgrado i tentativi di staccare i due cani, la furia con cui il pitbull si è avventato contro il pinscher è stata letale: il cagnolino è morto quasi subito, davanti agli occhi della proprietaria, sotto shock.

L’accaduto ha provocato la reazione dei presenti, intervenuti inizialmente per cercare di dividere i cani, poi per prendersela con il proprietario del pitbull, facendo scattare la lite in strada. Si è sfiorata addirittura la rissa. Ad intervenire per primo per sedare gli animi è stato Umberto Polizzi, comandante della locale stazione dei carabinieri di Ladispoli. Il comandante, che era in quel momento fuori servizio, si trovava a passare per caso nella zona del lungomare. Richiamato dal trambusto è intervenuto e ha richiesto l’intervento dei colleghi, arrivati prontamente con una pattuglia per verbalizzare l’accaduto.

I precedenti

Il 5 luglio, a Marina di Cerveteri, un’altro episodio ha visto protagonista un pitbull che ha sbranato un cane di piccola taglia. Protagonista, questa volta Rocky, un giovane esemplare di Jack Russel. Il cagnolino, mentre passeggiava al guinzaglio con Bruno, il suo padrone, è stato assalito da un pitbull uscito all’improvviso da un giardino. Il molossoide lo ha azzannato al collo, non lasciandogli scampo, nonostante i tentativi di staccarlo da parte del padrone.