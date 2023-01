Ostia, acqua nel carburante e motori in panne: due automobilisti risarciti dal gestore

Ostia. I benzinai scioperano, i prezzi dei carburanti salgono alle stelle dopo la rinuncia del Governo a rinnovare il taglio delle accise, e qualche furbetto cosa fa per complicare le cose agli italiani? Allunga il carburante alla pompa con acqua o altre sostanze. Di fatto, sul litorale romano continuano a fioccare le segnalazioni di possibili casi di carburante allungato con acqua, soprattutto dopo che la soglia d’attenzione mediatica è salita in seguito al caso di sabato scorso in un distributore di Ostia. Ma le segnalazioni non sono tutto. Oltre a ciò, sono arrivate anche le denunce presentate in tribunale negli ultimi tre mesi con richiesta di risarcimento danni per automobili fuori uso a causa proprio del carburante contaminato che ha finito per guastare tutti il veicolo.

Roma, acqua al posto del carburante: motori in panne e automobilisti furiosi, bagarre al distributore

Due automobilisti risarciti per danni a Ostia

A sostenerlo è l’avvocato Guido Pascucci, che ha assistito i due clienti, come riporta anche Repubblica. In quei casi, il carburante era sporco, perché allungato con acqua o altre sostanze. I due benzinai in questione, poi, hanno riconosciuto il danno arrecato e, dopo aver ricevuto la notifica della citazione in tribunale, si sono mossi verso un risarcimento per le due vittime di 1800 euro in un caso e di oltre 5mila nell’altro. Ma ci sono ancora altre cause in corso, e potrebbero questi non essere eventi isolati nel tempo. In tutto questo, però, bisogna fare una precisazione importante. Sottolineare cioè che non è per nulla scontato né facile dimostrare che il danno arrecato all’auto provenga da carburante allungato, e che quindi ci sia stata un’effettiva manomissione o la contaminazione del rifornimento di carburante effettuato. Il nesso di causalità e temporalità tra danno all’auto e carburante allungato è difficile da stabilire. Anche perché a certificarlo deve essere il meccanico subito dopo essersi riforniti alla pompa, altrimenti diventa difficile.