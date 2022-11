Ostia, forte boato nella notte: ‘esplode’ una macchina in Via dell’Idroscalo

Un forte boato ha scosso la notte dei residenti a Ostia. Un forte boato è stato sentito distintamente intorno alle 5.17 di oggi, mercoledì 9 novembre 2022. Secondo quanto ricostruito a rimanere coinvolta è stata un’autovettura posteggiata in Via dell’Idroscalo al cui interno è stato fatto esplodere un grosso petardo. La deflagrazione è stata fortissima ed ha provocato danni alla macchina. La Polizia di Stato, giunta sul posto, ha rintracciato la proprietaria del veicolo, una ragazza classe 2001. Quest’ultima ha riferito di non aver mai subito minacce o intimidazioni. In corso dunque ulteriori accertamenti per cercare di trovare un movente all’accaduto.

Leggi anche: Ostia, giro di prostituzione tra ex compagni di classe: lui il protettore, le ragazze… le prostitute