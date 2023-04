Ostia, falciato insieme al suo cane: pirata della strada fugge via

Ostia. Un uomo è stato falciato in pieno da un’auto di passaggio mentre si trovava a passeggio con il suo cane. Un investimento che ha lasciato esterrefatti tutti coloro che hanno assistito alle condizioni dell’uomo dopo l’impatto. Chi ha causato l’incidente non si è fermato. La vittima è stata urgentemente trasportata in ospedale, anche il suo cane, un pastore tedesco come ci informano alcuni testimoni, il quale ha dovuto aspettare diverso tempo prima di essere medicato.

Incidente a Ostia: investito un uomo e il suo cane, pirata fugge via

Ecco il messaggio di segnalazione che arriva su uno dei gruppi della zona: ”Sabato pomeriggio, su via Costanzo Casana, è stato investito un uomo con il suo cane, da quello che ho capito, fermandomi sul luogo a incidente avvenuto, e l’uomo era stato già portato via dell’ambulanza, che chi ha causato l’incidente non si è fermato, il povero pastore tedesco, è stato fermo al centro della strada per 2 ore in attesa di essere trasferito per le ferite portate”.

Le condizioni delle vittime