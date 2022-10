Ostia, disastrosa carambola tra tre auto: feriti i conducenti

Ostia. Un incidente che ha coinvolto 3 vetture nella mattinata di ieri, domenica 23 ottobre, intorno alle 8.00 del mattino, quando la città iniziava a scrollarsi di dosso i fumi del sonno. Una lunga frenata e poi un boato: è stato questo rumore improvviso ad inaugurare il giorno nella comunità di Ostia. Lo scontro è avvenuto precisamente all’intersezione tra via Giovanni Garau e viale delle Repubbliche Marinare. Ad intervenire è stato il X Gruppo Mare della Polizia Locale, le auto coinvolte sarebbero 3, una Citroen, una Bmw e un’Audi parcheggiata nei pressi. Lo scontro è stato duro, ma senza particolari conseguenze sui conducenti delle rispettive auto che hanno riportato solamente lievi ferite senza ulteriori complicazioni.

La presunta fuga dei conducenti dopo l’incidente di Ostia

Solamente un grande spavento per chi ha udito lo scontro e, soprattutto, per i passeggeri che di certo non hanno iniziato la giornata nel migliore dei modi possibili. Qualche testimone ha parlato di una eventuale fuga dei passeggeri di una delle due auto coinvolte, la Bmw in particolar modo, ma alle nostre domande la Polizia Locale ha risposto in modo negativo: ”A noi non risulta nessuna fuga, è stato un sinistro con feriti lievi, tutto il resto al momento non è confermato”. Ad essere decisivi saranno i risultati dei test alcolemici dei diversi occupanti delle vetture, oltre alla ricostruzione della dinamica in base ai rilievi effettuati nella giornata di ieri.