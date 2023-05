Ostia, multe a raffica per i divieti di sosta, ma i parcheggi non ci sono: la rabbia di residenti e turisti

Non solo spiagge ancora sporche e senza bagnini. La stagione balneare a Ostia, nel suo primo weekend di sole, parte proprio male. Per i coraggiosi che oggi, nonostante l’evento del Giro d’Italia e le deviazioni e chiusure stradali che ne derivano, hanno scelto Ostia per una giornata di mare, trovare un parcheggio è stata un’impresa.

I posti auto sul lungomare e nelle strade adiacenti si sono infatti ridotti sensibilmente e trovarne uno libero, pur arrivando nelle prime ore del mattino, è quasi impossibile. Le aree di sosta sono state praticamente decimate dopo i lavori effettuati nella parte centrale del lungomare e molti, dopo giri continui alla ricerca di un posto, hanno lasciato l’auto in posti non consentiti. E, come facilmente immaginabile, sono stati puniti dagli agenti della polizia locale del X Mare con una sanzione amministrativa.

Multe agli automobilisti sì, parcheggiatori abusivi…

Ma quello che gli automobilisti contestano non è solo l’esagerata mancanza di posti. Trovarne uno, infatti, è davvero un’impresa quasi impossibile. E non esiste un servizio di navette che consenta di lasciare l’auto in un parcheggio di scambio e poi tornare verso il mare. Imbarcarsi quindi per diverse centinaia di metri con ombrelloni, lettini e magari bambini al seguito diventa difficoltoso. Quindi si lascia la macchina e si incrociano le dita. Altrimenti si risale in auto e si cambia località.

Se si decide di rischiare la possibilità – non solo concreta, ma sacrosanta – di trovare la multa c’è. Ma, dicevamo, la contestazione non è solo per questo, quanto per il fatto che le auto, parcheggiate in punti dove fino a poco tempo fa si poteva tranquillamente lasciare il proprio veicolo, ci sono in “azione” i parcheggiatori abusivi. A cui nessuno dice niente. “Perché loro non vengono multati e noi sì?”, chiedono alcuni automobilisti. “Abbiamo pagato per parcheggiare e non farci graffiare l’auto, ci siamo presi la multa e per queste persone è tutto a posto, stanno ancora qui, nessuno gli ha detto nulla. Viva l’Italia”.

Ostia senza più parcheggi

Il problema della mancanza di parcheggi a Ostia sta diventando davvero pesante. Già la pista ciclabile ha tolto numerosi posti auto sul tutto il lungomare nella parte che va fino a piazzale Magellano. Ma ora i lavori effettuati nei pressi del pontile hanno complicato la situazione.

E chi vuole venire a Ostia con la propria auto per passare una giornata di vacanza o semplicemente per un pomeriggio o una cena, deve pensarci bene, perché l’occasione potrebbe costargli troppo. In conto, infatti, potrebbe dover mettere anche la multa. “Così il turismo si disincentiva, altro che attirare i turisti come proclama l’assessore Onorato. Sarebbe questa la sua idea di trasformazione del lungomare e per la quale sono stati stanziati 50 milioni di euro? In questo modo c’è il rischio che molta gente cambi destinazione, anche perché arrivare con i mezzi pubblici a Ostia è quasi impossibile, visto come funziona la Metromare”, dichiarano alcuni residenti.