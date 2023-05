Un nuovo lungomare per Ostia: il progetto per far diventare il X Municipio la vetrina di Roma sul mare

Un nuovo lungomare per Ostia. Un progetto di rilancio del litorale del X Municipio per il quale i fondi ci sono, ma bisogna studiare il piano di intervento. Un argomento estremamente sentito per esercenti e residenti, visto che la zona rappresenta il naturale richiamo turistico della zona.

Municipio al lavoro in vista dell’imminente stagione turistico-balneare

Mentre nel X Municipio si lavora per definire gli ultimi dettagli in vista del passaggio della tappa finale dei Giro d’Italia che si concluderà il 28 maggio prossimo nel centro storico di Roma e si lavora alacremente per colmare le lacune in vista dell’imminente stagione turistica, vita la mancanza a tutt’oggi dei bagnini di salvataggio, e anche la chiusura dei chioschi di Castelporziano dove l’autorità giudiziaria ha riscontrato irregolarità, commercianti e esercenti balneari possono finalmente pensare a un progetto di rifacimento del lungomare che darebbe ulteriore risalto alle bellezze di Ostia.

Per il nuovo lungomare stanziati 50 milioni di euro

Un progetto per il quale sono stati stanziati 50 milioni di euro dalla Regione Lazio, 40 dei quali da destinare a riqualificare le aree pubbliche, ma anche la viabilità, la mobilità sostenibile, promozione del turismo, mentre i restanti 10 milioni da destinare a un piano di sviluppo sociale e territoriale. Considerando la disponibilità economica per la realizzazione del progetto ora sarà necessario trovare un progettista in grado di raggiungere gli obiettivi che il piano di intervento si propone, considerando che entro quest’anno dovrebbe essere pronto anche il bando di gara.

Il progetto per far diventare Ostia la vetrina di Roma sul mare

Di certo l’obiettivo che il progetto intende raggiungere è quello di offrire a Ostia la possibilità di diventare il luogo della nuova ricettività di Roma Capitale sul litorale, per rilanciare non solo l’aspetto urbanistico, ma anche quello sociale, imprenditoriale e occupazionale della zona così da far diventare il X Municipio una vera e propria vetrina della città affacciata sul mare.