Da Ostia a Capo Nord, l’avventura di Nicola&Erin: in viaggio su una cargobike (VIDEO)

Nicola è di Ostia ed è proprio dal litorale romano che a fine marzo scorso è partito in sella alla sua bici, trasformata in un ‘cargobike’ per accogliere comodamente anche la sua compagna di viaggio, la sua amica a quattro zampe Erin, in un viaggio che li vede diretti verso Capo Nord e per questo denominato ‘Nordic Dream: from Rome to the North Cape’.

L’avventura che Nicola ha voluto condividere con la sua fedele amica: Erin

Un avvenuta vera e propria quella che Nicola ha deciso di condividere con Erin. E ai tanti che si sono chiesti se la cagnolina possa risentire di questo viaggio Nicola ha risposto con un post suoi social: “Volevo far sapere a tutti che nessun cane fino ad ora è stato maltrattato in questo viaggio. Erin è l’emblema della serenità, se casca il mondo lei si sposta e solo se strettamente necessario. E si sta anche divertendo tantissimo perché spesso si mette seduta e guarda incuriosita le strade e i sentieri che scorrono sotto le ruote”.

Le tante tappe in oltre due mesi di viaggio

Un viaggio che prosegue sereno e spedito per i due protagonisti ed è stato in una delle sue tappe, ieri, che Nicola ha voluto fare un bilancio del lungo tragitto percorso in poco più di due mesi: “Abbiamo attraversato l’Italia, l’Austria, la Repubblica Ceca, la Germania e la Danimarca e ieri (martedì 23 maggio ndr) siamo arrivati a Copenaghen e domani entriamo in Svezia”.

L’entusiasmo di quanti seguono Nicola&Erin

Un’avventura seguita da molti e al quale, giorno per giorno, si appassionano sempre più persone che hanno augurano a Nicola e Erin: ‘Buon viaggio’, sottolineando che si tratta di ‘una meravigliosa avventura’. Grande entusiasmo si respira nei commenti al post di Nicola che fa sapere: “Se volete viaggiare con noi e aiutarci a far conoscere questo viaggio indimenticabile, potete seguirci su Nordic Dream: from Rome to the North Cape”.