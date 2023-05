Roma, travolto dal trattore nell’agriturismo: morto sul colpo

Ancora un morto sul lavoro a Roma, dove un uomo è rimasto ucciso mentre stava svolgendo dei lavori di manutenzione di un capannone. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, 23 maggio, alle ore 15:56 in via della Marcigliana, in zona Bufalotta, nel III Municipio, all’interno di un agriturismo.

L’uomo, un italiano di 69 anni, era intento a lavorare quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è stato travolto da un trattore in manovra. Il 69enne è stato schiacciato da una delle ruote del mezzo pesante, che non gli ha lasciato scampo. Nonostante i soccorsi, l’uomo è morto sul colpo.

Tragedia sul lavoro

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’operaio 69enne, e i poliziotti del Commissariato Fidene, oltre agli agenti della scientifica per i rilievi di rito. Sono intervenuti anche i funzionari dell’ispettorato del lavoro e i vigli del fuoco per quanto di rispettiva competenza ed è stato avvisato il magistrato di turno. La salma dell’uomo è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per poter effettuare l’esame autoptico. Il corpo della vittima è stato trasferito all’Istituto di medicina legale di Tor Vergata.

Gli investigatori hanno ascoltato sia l’uomo alla guida del mezzo agricolo che il responsabile dell’agriturismo, per accertarne eventuali responsabilità sia penali che civili. È infatti da appurare se il 69enne avesse adottato le misure di sicurezza previste dalla legge. Il trattore è stato posto sotto sequestro.