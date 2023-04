Tragedia alle porte di Roma, precipita da un impalcatura: morto operaio

Ancora un incidente sul lavoro. Un’altra tragedia. Una morte bianca che si è verificata alle 14 di oggi pomeriggio, martedì 4 aprile, a Marcellina, centro alle porte di Roma. La vittima è un operaio di 65 anni che stava effettuando dei lavori sulla facciata di una villetta. L’uomo è caduto da un’impalcatura, da circa tre metri di altezza che non gli ha dato scampo.

L’allarme è scattato nelle prime ore del pomeriggio di oggi

Erano le prime ore di oggi pomeriggio quando è scattato l’allarme per un grave incidente sul lavoro in un cantiere edile che era stato allestito nella piccola cittadina per ristrutturare la facciata esterna di un’abitazione. Ad accorrere i Carabinieri e anche il magistrato della Procura di Tivoli che coordina le indagini, ma anche i tecnici dell’ispettorato del lavoro di Roma Asl 5 per effettuare tutti i sopralluoghi utili a verificare che siano state rispettate tutte le normative sulla sicurezza in materia di cantieri edili.

Sono scattate le indagini per stabilire l’esistenza di eventuali responsabilità

La caduta è stata rovinosa per il 65enne che è precipitato battendo con violenza la testa a terra. Ora, però, è tempo di indagini. Accertamenti sulla dinamica dell’incidente, sulla sicurezza nel cantiere e probabilmente, come di routine, anche sulla salma dell’uomo che resta a disposizione dell’autorità giudiziaria che, con ogni probabilità nelle prossime ore disporrà esame autoptico. Tutti accertamenti indispensabili per stabilire se esistono responsabilità ed eventualmente, in capo a chi. Di certo la Procura di Tivoli ha già aperto un fascicolo di indagine, ora resta da vedere se all’esito delle attività investigative, riterrà esistano colpe per la morte dell’operaio.

Solo qualche giorno fa, il 31 marzo, si era verificato un altro incidente sul lavoro, un giovane operaio è caduto da una tettoia compiendo un ‘volo’ di circa tre metri mentre stava svolgendo alcuni lavori di ristrutturazione all’interno di un appartamento. Per fortuna, nonostante, le lesioni riportate e il trasporto in ospedale in codice rosso, l’operaio non era in pericolo di vita. Resta di rilievo il tema della sicurezza nei cantieri.