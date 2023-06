Ostia, scontro auto-scooter: centauro in codice giallo

Brutto incidente questa mattina a Ostia, intorno alle ore 9:30. Un’auto e uno scooter T-MAX si sono scontrati violentemente, per ragioni ancora al vaglio, in via di Castel Fusano, all’altezza del civico 160, a poca distanza da via dei Pescatori. A seguito dell’impatto il conducente dello scooter è rimasto ferito.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che – dopo i primi soccorsi sul posto hanno trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale Grassi di Ostia. Le condizioni dell’uomo fortunatamente non sono molto gravi, contrariamente a quanto si temeva inizialmente. Presenti per i rilievi gli agenti della polizia locale di Roma Capitale X Gruppo Mare.

Chiusa temporaneamente la strada

Per poter effettuare i rilievi e mettere in sicurezza la strada gli agenti hanno dovuto chiudere via di Castel Fusano nel tratto interessato per circa un’ora, con inevitabili conseguenze sul traffico veicolare, fino a via dei Pescatori, coinvolgendo un tratto di quest’ultima. La strada è stata riaperta alle ore 10:50.

Si tratta dell’ultimo di una lunga scia di incidenti che sono avvenuti sulle strade di Ostia e che vedono imputare non solo le infrazioni come velocità o distrazioni, ma anche il cattivo stato del manto stradale (dalle buche alla vegetazione che ostacola la visibilità). Solo tre settimane fa aveva perso la vita Wagner Carcione, 37enne di Ostia. Il 37enne era stato travolto da un’auto, un’Audi, che lo aveva scaravento a terra con il suo scooter mentre andava al lavoro. L’impatto era avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 giugno in via Guido Vincon, all’altezza di via Umberto Cagni, a poca distanza da piazza Gasparri. Nonostante i soccorsi, per il giovane, che con la compagna aspettava un bambino, non c’è stato più nulla da fare: è morto sul colpo. Per il ragazzo alla guida è scattata l’accusa di omicidio stradale.