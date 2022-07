Ostia, va a fuoco un cassonetto: le fiamme divorano un’auto e un lampione. Salta la luce nel quartiere

Ostia. Ormai è una consuetudine: la combo cassonetto dell’immondizia, auto e, nei casi peggiori anche lo scooter parcheggiato di fianco. Solo che, questa volta, le fiamme hanno raggiunto anche un lampione della luce, facendo saltare l’illuminazione per l’intera via.

Non bastano gli incendi alle sterpaglie provocate dal vento e dalle alte temperature, c’è bisogno anche di appiccare fuoco ai cassonetti nella notte.

Appiccato incendio ad un cassonetto: bruciano auto e lampione

Questo è quanto accaduto questa notte, precisamente in via Giovanni Ingrao, Ostia ponente. Qui sono andate a fuoco una moto e una macchina. Le fiamme poi, si sono propagate velocemente e hanno raggiunto anche un lampione che si trovava nei paraggi.

Salta anche l’illuminazione pubblica

Ma non è tutto, perché i lampione ha continuato a bruciare per diverso tempo fino a crollare definitivamente in strada a causa delle fiamme alte che lo circondavano, come ha dichiarato anche un testimone.

L’intera illuminazione pubblica nella via, infine, è saltata. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che la situazione degenerasse. Fiamme spente e incendio sedato. Ma i danni restano.