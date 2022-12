Ostia: ”Ti vendo una Ducati a 4.000 euro”, ma scatta la truffa. Sparito con i soldi

Ostia. Una vicenda iniziata lo scorso mese di febbraio. Un uomo che si era dimostrato molto interessato ad un annuncio di vendita relativo ad una moto “Ducati 966”, aveva contattato il sedicente venditore, iniziando ad imbastire così una trattativa di vendita: il suo obiettivo era acquistare il mezzo, e l’importo concordato era di 4.000 euro. Tutto liscio, fino al momento del primo pagamento: l’uomo ha pagato la prima parte della somma concordata e si poi proceduto con il passaggio di proprietà, ma ecco sorgere i problemi del nostro caso. Dopo aver riscosso i primi pagamenti, il venditore però si è reso irreperibile senza provvedere alla consegna del mezzo.

‘Dammi i soldi, mi hai distrutto la moto’: evade dai domiciliari per fare la truffa del finto incidente

Così, gli uomini del X Distretto Lido di Roma, a seguito di approfondite indagini, sono riusciti a risalire all’autore dei fatti, titolare di un’officina di vendita e riparazioni di moto in località Acilia. Durante un controllo all’interno dell’esercizio, uno degli agenti, appassionato di Ducati, ha riconosciuto alcuni ricambi tipici della moto ricercata e ha collegato subito il fatto con gli elementi scovati. Colto sul fatto, e senza ulteriori giustificazioni, il titolare dell’officina, ormai vistosi scoperto, ha indicato ai poliziotti un garage ubicato nelle vicinanze dell’officina dove custodiva la moto. Al termine delle attività, il 40enne è stato denunciato per truffa e appropriazione indebita. Il mezzo è stato così consegnato al legittimo proprietario. Pare infatti, che il titolare la stesse tenendo in deposito nella sua officina e che quindi non fosse di sua proprietà legittima, ma di un terzo inconsapevole della manovra e del raggiro.