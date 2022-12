Parcheggia l’auto, scende e viene falciata da un pirata della strada: 51enne in gravi condizioni

E’ stata investita dopo aver parcheggiato la propria auto. Pochi istanti, la portiera che si chiude e un veicolo che la travolge. Così R.C., 51enne, rovina sull’asfalto mentre la macchina che l’ha colpita fugge via senza prestarle il minimo soccorso. Adesso però il conducente è stato rintracciato e denunciato dai Carabinieri. Ma andiamo con ordine.

Donna investita a Castelforte di Latina da un pirata della strada

L’incidente si è verificato la sera del 23 dicembre scorso. La donna, residente a Santi Cosma e Damiano, era giunta in Via Garibaldi dove aveva parcheggiato la propria auto. Poco dopo però, come visto, il dramma: su di lei è piombata la vettura, un Fiat Ducato, che l’ha centrata in pieno scaraventandola a terra. Dopodiché il conducente è fuggito via.

Denunciato 47enne italiano

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile che, dopo i soccorsi prestati alla vittima unitamente ai sanitari del 118, hanno immediatamente avviato le ricerche del pirata della strada. Ricerche che hanno portato ad individuare il responsabile: si tratta di un 47enne del posto che è stato denunciato in stato di libertà. Deve rispondere di omissione di soccorso stradale e lesioni personali stradali gravi. Il mezzo invece è stato sottoposto a sequestro. Per quanto riguarda invece la persona investita quest’ultima, dopo il terribile sinistro, è stata trasportata al Forlanini di Roma. La sua prognosi resta riservata.

L’incidente mortale a Latina

Il mese scorso a Latina un altro pirata della strada si era reso responsabile di un episodio ancor più grave. Come vi avevamo riportato in questo articolo un uomo aveva provocato un incidente mortale sulla Migliara 45, al confine tra il territorio del Comune di Latina e quello di Pontinia, per poi dileguarsi. Un tamponamento violento che aveva fatto uscire fuori strada una Mercedes Classe A sulla quale viaggiavano una coppia, 82 anni lui 75 anni lei; la loro auto, dopo l’impatto, era stata scaraventata fuori strada ed era andata a sbattere contro un albero. Per la donna purtroppo, Elide Caiola, tutti i tentativi di soccorso si erano rivelati vani, mentre il marito era stato portato in Ospedale in condizioni estremamente critiche.

Roma, travolge un 15enne e fugge: è caccia al pirata della strada