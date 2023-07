Paura a Ponza, esplosione su un peschereccio: gravi due persone, elitrasportate d’urgenza a Roma

Attimi di terrore a Ponza dove questa mattina gli abitanti si sono svegliati al suono di un violento boato, che ha paralizzato il porto e allertato le autorità. Questa mattina, alle 10 circa, un’esplosione e poi una fiammata hanno inghiottito uno dei pescherecci fermi nel Porto borbonico. Non sono ancora chiare le cause della deflagrazione e, a seguire, del rogo che ha ferito gravemente due persone, poi trasportate con urgenza all’Ospedale Sant’Eugenio di Roma.

Incidente sul lavoro, ferite due persone

L’incendio, che stando alle prime indiscrezioni avrebbe portato a un’esplosione, sembra sia stato dovuto ai lavori che si stavano effettuando stamattina, 17 luglio, su un peschereccio attraccato al Porto di Ponza. Mentre si stava provvedendo alla saldatura di un tubo per il refrigerante, disposto all’interno della ghiacciaia di bordo del natante, si è verificata un’esplosione per una probabile fuoriuscita di gas. Durante i lavori sarebbe perciò avvenuta un’esplosione circoscritta e, provocando una fiammata di circa 20 metri, due persone sarebbero state gravemente ustionate su viso, gambe e braccia. Tra loro, il comandante dell’imbarcazione, di origine ponziana, e il dipendente, un frigorista della stessa imbarcazione. I due sono stati trasportati urgentemente all’Ospedale Sant’Eugenio di Roma, nel reparto Grandi Ustionati e in condizioni delicate. Al momento i Carabinieri e la Guardia costiere stanno svolgendo le dovute verifiche per ricostruire le dinamiche dell’incidente e accertare le cause dell’esplosione.

Possibile danno ambientale

Oltre ai due feriti, tra la conseguenze ci sarebbero anche ripercussioni da un punto di vista ambientale. La fuoriuscita di materiali dal peschereccio dovuti all’esplosione e il loro riversarsi nelle acque del mare del Porto potrebbe generare danni di contaminazione delle acque, con conseguenti batteri. Al momento sono comunque in corso le indagini e sti sta cercando di capire l’entità del danno sia per le persone coinvolte, sia per la condizione delle acque coinvolte nell’incidente.