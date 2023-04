Paura a Santa Marinella: appiccati due incendi nella notte, auto distrutte

Paura nella notte a Santa Marinella. Due incendi localizzati nel Comune a distanza di poco tempo, entrambi i roghi si sono verificati proprio questa notte, 24 aprile 2023. Ad andare a fuoco, due vetture, completamente divorate dalle fiamme. Sul posto, dopo la segnalazione, immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri a supporto delle operazioni che hanno avuto bisogno di diverso tempo per lo spegnimento e la messa in sicurezza della zona.

Due roghi nella notte a Santa Marinella: sospetto piromane

Fiamme divampate all’improvviso, questa notte, nel Comune di Santa Marinella, tra la paura e la concitazione di quanti hanno visto il fumo provenire dalle fiamme. Probabilmente, stando ai primi elementi ricavati dalle indagini, a causare l’incendio sarebbe stato un piromane. Come anticipato, ad andare a fuoco sono state due auto: la prima localizzata in Via delle Viole, la seconda, subito dopo, in Via della Libertà. Inutile sottolineare l’apprensione dei residenti, così come la rabbia e la frustrazione di coloro che hanno trovato solamente le carcasse divorate dalle fiamme delle loro vetture. Una nottataccia è dir poco. Il pericolo, come sottolineano le prime indagini, è che possa trattarsi di un piromane e che quindi le azioni possano ripetersi nella zona.