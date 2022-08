Pensioni e stipendi: chi avrà l’aumento, di quanto, come funziona

Sono previsti aumenti per le pensioni e gli stipendi. Per quest’ultimi qualcosina in più. Fatto sta che il regolamento sul quale si baseranno sarò ben diverso dal bonus 200 euro di Luglio e probabilmente meno generoso. Soprattutto, gli incrementi saranno proporzionali e non uguali. Dipenderanno quindi, in base al reddito. Ma c’è una nota particolare, se si analizza tutto nel complesso saranno i redditi alti ad essere ‘premiati’ e non il contrario.

Aumento degli stipendi

Chi non supera il tetto massimo, quindi i 35mila euro l’anno, ha un ulteriore esonero contributivo pari all’1,2% (oltre a quello dello 0,8%). Sostanzialmente quindi, si parla di 84 euro. Chi guadagna, ad esempio, 2000 euro al mese, riceve, in proporzione, un guadagno doppio. Arrivando a un totale di 226 euro in più, se si conta la tredicesima uguale alla retribuzione ordinaria. (Analisi proposta da ilMessaggero).

Aumento delle pensioni

Da Ottobre ci sarà un aumento delle pensioni del 2%. Un aumento che però non cambierà le cose immediatamente. Come affrontato precedentemente, l’aumento sarà superiore in base alla pensione. Gli aumenti sono previsti per la scadenza di Ottobre. Per quanto riguarda gli stipendi invece, si aspetta la pubblicazione ufficiale del decreto in Gazzetta.

Seguiranno aggiornamenti.