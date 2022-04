Roma, perde la cagnolina in una scarpata nel giorno di Pasqua: ritrovata grazie alla Locale

Roma. Ha temuto il peggio per la sua amata cagnolina, quando nella mattinata di Pasqua, nei pressi di Villa Ada, nella Capitale, non riusciva più a ritrovarla. Attimi di paura, apprensione e concitazione, che l’hanno spinta a rivolgersi a due agenti della Polizia Locale del II Gruppo “Parioli”, in servizio di vigilanza nella zona.

Attimi di concitazione a Villa Ada

La piccola ”Soledad”, una meticcia di 11 anni di età, sembrava esservi completamente smarrita, dopo aver intrapreso il tragitto semi-boschivo nell’area del Forte Antenne, facendo perdere completamente le sue tracce nel giro di pochissimi minuti.

L’intervento della Locale nelle ricerche

Le due operanti, però, non si sono lasciate scoraggiare: dopo aver recuperato le chiavi di accesso alla zona, si sono immerse tra gli arbusti e la vegetazione presente, ed hanno intrapreso un impervio tragitto, fino a scendere attraverso il sentiero scosceso che sfocia nell’ampia vallata sottostante. Nel frattempo, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco a dare una mano nelle ricerche.

Il felice ritrovamento di ”Soledad”

Dopo qualche tempo, ecco che la storia, per fortuna, si è conclusa felicemente grazie al ritrovamento. L’intervento delle due agenti della Locale è stato, così, tempestivo ed efficace. Grazie al loro supporto nella ricerca sono riuscite a far trascorrere alla cittadina delle serene festività pasquali insieme alla sua Soledad.

Pasqua felice in compagnia della sua cagnolina

Del resto, il compenso per un’azione del genere sta tutto nell’espressione di gioia della cittadina al momento del ritrovamento. E anche nel caloroso ringraziamento che la signora ha rivolto alle due agenti.

La signora ha ringraziato calorosamente la pattuglia per la sensibilità e la determinazione dimostrate nel cercare di recuperare Soledad il prima possibile, fino a spingersi nelle zone più impraticabili, avendo intuito i pericoli in cui poteva incorrere la cagnolina.