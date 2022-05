Perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata: due giovanissimi in codice rosso

Brutto incidente ieri sera ai Castelli Romani, dove due ragazzi sono finiti in una scarpata con loro auto. E’ successo a Bracciano, in via del Lago, intorno alle ore 21:30. Alla guida dell’auto, una Ford Focus, un giovane di 20 anni. Per ragioni ancora al vaglio, il ragazzo ha perso il controllo della vettura. L’auto ha iniziato a sbandare e ha finito la sua corsa in una scarpata.

16enne e 20enne in codice rosso

A bordo dell’auto, insieme al conducente c’era un altro ragazzo, di 16 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato i due giovani rimasti incastrati all’interno della Fordi Focus e li hanno consegnati al personale del 118. I sanitari, vista la gravità delle loro condizioni, li hanno trasferiti, entrambi in codice rosso, in ospedale. Il 16enne è stato portato al Bambin Gesù di Palidoro, a Fiumicino, mentre il 20enne è stato portato all’ospedale di Bracciano. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del radiomobile di Bracciano, che si sono occupati dei rilievi. Sono loro che dovranno ricostruire l’esatta dinamica e capire come abbia fatto l’auto a perdere il controllo. Al conducente verranno quindi effettuati gli esami per accertare accertato il tasso alcolemico.

