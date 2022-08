Peste suina, emergenza animali della “Sfattoria degli Ultimi”: arriva una speranza

Quasi 200 animali a rischio alla ‘Sfattoria degli Ultimi‘, quel luogo che fino a poco tempo fa era il loro posto sicuro. Quel luogo che li ha accuditi e salvati dai vari maltrattamenti. Un destino segnato per quei 200 suini, che però non sono ad uso alimentare e che quindi non dovrebbero essere abbattuti. Sono tante le richieste d’aiuto, tanti gli appelli, soprattutto dopo la notifica della Asl per l’abbattimento. Ma ora sembrerebbe che ci sia un’altra via e che quei poveri animali non verranno uccisi (almeno per ora).

“L’intervento non sarà immediato”

Angelo Ferrari, commissario straordinario alla peste suina africana, ha fatto sapere al quotidiano Kodami che “sarà dato alle associazioni coinvolte il modo di controbattere e di presentare le loro contro valutazioni”. E che quindi “l’intervento non è immediato ma la Asl sta applicando la normativa nazionale e quanto previsto dalle ordinanze del Commissario straordinario alla peste suina africana”.

La paura degli attivisti

La paura degli attivisti, dei volontari e di chi, ogni giorno, lavora per salvare gli animali è che l’abbattimento possa essere confermato anche dopo la contro risposta. E che, quindi, tutti gli sforzi saranno vani. La situazione, che abbiamo seguito passo dopo passo in questi giorni, sta diventando sempre più nota e sono tante le persone che si accodano a quel grido di “aiuto”. Per ora, niente è confermato. E gli animali non saranno abbattuti.