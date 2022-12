Pomezia, bonifica in Via della Stazione: rimosse tende di fortuna e rifiuti vari a Santa Palomba (FOTO)

Intervento di pulizia straordinario da parte del Comune di Pomezia lungo via della Stazione la strada che porta allo scalo ferroviario di Santa Palomba. Quest’area, nota negli anni per il fenomeno della prostituzione ma anche per ciò che riguarda l’abbandono dei rifiuti, è stata oggetto nel weekend di un intervento di pulizia a seguito di una segnalazione giunta negli Uffici Comunali.

La bonifica

L’intervento di bonifica, posto in essere sabato scorso 3 dicembre 2022, ha visto protagonista la Polizia Locale unitamente al personale dell’ufficio ambiente. L’area, occupata da tende di fortuna e rifiuti di varia natura, è stata così liberata e lo stato dei luoghi è stato ripristinato. Tutto il ciarpame raccolto è stato quindi caricato sui mezzi e portato via per lo smaltimento.

L’intervento di inizio anno

Sempre ad inizio anno a Santa Palomba, ma nella porzione di territorio ricadente nel Comune di Roma, un’altra maxi discarica era stata individuata e ripulita dalla Polizia Locale. In quel caso in un terreno era stato rinvenuto di tutto, come cumuli di calcinacci, lamiere, materiale di risulta, pneumatici, elettrodomestici, tutti abbandonati illegalmente. Oltre al sequestro della maxi area era scattata anche la denuncia per il proprietario, un uomo di 60 anni.

