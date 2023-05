Ponte di Nona, trovata maxi discarica di eternit e calcinacci

Una maxi discarica eternit e calcinacci. È l’ultima scoperta, in ordine cronologico, di Marco Doria, ex delegato all’ambiente e ai rifiuti nel VI Municipio. La discarica è stata scoperta nel corso dell’ormai noto “Mondezza tour” in atto proprio nel VI municipio e, più precisamente, a Ponte di Nona, in via delle Cerquete.

Lastre di amianto danneggiate e pericolose

“Abbiamo trovato sul posto, oltre a una distesa di calcinacci, anche oltre 40 lastre di eternit, in parte danneggiate e pericolose”, spiega Marco Doria. Le fibre di amianto, infatti, se disperse nell’aria sono pericolose in quanto cancerogene, ma non solo, visto che provocano anche malattie all’apparato respiratorio.

“La zona di Ponte di Nona – prosegue Doria – è piena di discariche a cielo aperto, spesso con rifiuti pericolosi. Ma un po’ tutto il VI Municipio presenta criticità. Solo negli ultimi mesi sono più di 80 le discariche che ho scoperto e censito in questo territorio. Ultimamente ho assistito anche a ‘opere di fantasia’, come la ‘vasca da bagno abusiva’ ritrovata sempre in zona, e cioè ricavata con un guscio di un frigorifero e manomettendo una colonnina dei Vigili del fuoco. Premesso che si è creata adiacente alla piscina di fortuna una grande pozzanghera e vengono dispersi miglia di litri di acqua, voglio ricordare agli autori di questa bravata che sono perseguibili penalmente”.

Il quadro di Al Pacino

Nei veri cumuli di rifiuti si trova di tutto. Dagli elettrodomestici alle auto cannibalizzate, dai materassi ai motorini fatti a pezzi. E persino il quadro che ritrae Al Pacino che interpreta Scarface, film cult per i trafficanti di droga di tutto il mondo. Un quadro simile fu trovato, nel 2017, nella villa con piscina e un arredamento che sembrava uscito da un film americano in cui fecero irruzione gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. L’operazione, denominata “Affari di famiglia“, portò a 11 arresti per spaccio di cocaina a Tor Bella Monaca. Nella villa, oltre al quadro di Al Pacino, anche un trono che ricordava Scarface.