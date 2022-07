Pontina, l’inferno degli incendi: fiamme e fumo in strada, lunghe code e traffico fermo

Pontina. Ormai non è una novità: gli incendi assediano la città da settimane, in ogni luogo e a qualsiasi ora della giornata. Questa, però, è l’ora più calda, e la combinazione di caldo torrido, sterpaglie e vento si trasforma un mix micidiale. L’ultimo incendio è di qualche minuto fa, sulla Pontina, ad altezza Pomezia Nord.

Ancora incendi sulla Pontina: fiamme bloccano il traffico

L’incendio e fiamme sono divampate nell’ultima mezz’ora, intorno alle 15.00 di oggi pomeriggio, lunedì 11 luglio. Lo spartitraffico è un luogo critico, perché, come si evince dalle foto fatte sul posto, è caratterizzato da vegetazione e sterpaglie. Proprio all’interno delle barriere separatorie del traffico, infatti, le fiamme hanno iniziato ad estendersi sino a creare una coltre di fumo spessa che ha reso quasi impossibile la circolazione regolare delle auto in entrambe le direzioni.

L’intervento sul posto

Ora, sul posto, ci sono Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e il personale Anas per tentare di sedare la situazione. Intanto le code e il traffico aumentano, gli automobilisti si vedono bloccati lungo la carreggiata da lunghe file di auto che non possono proseguire in quanto gli operatori dei Vigili del Fuoco stanno cercando di mettere l’area in sicurezza e spegnere le fiamme. L’incendio è quasi certamente di origine dolosa stando alle dinamiche e alle modalità.